Ляшко раскрыл детали "посиделок" в кафе с Зеленским в Хмельницком

Тимур Григоренко Политика 14:54, 4.06.2020 Обновлено: 14:57, 4.06.2020

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина.

Об этом в комментарии "Левому берегу" сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Он пояснил, как глава государства вместе с делегацией оказался в кафетерии.

"Вчера (3 июня – Ред.) президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: “Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал”. Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", – рассказал он.

Виктор Ляшко

Ляшко отметил, что сотрудники заведения были в масках и перчатках. По его словам, Зеленский посмотрел, как соблюдается режим ослабления карантина в кафе.

"Президент увидел, как оно (кафе – Ред.) может работать – если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня во время визита в Хмельницкий посетил местное кафе.

Позже гарант согласился оплатить штраф за нарушение карантина в кафе Хмельницкого.

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