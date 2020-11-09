Ляшко проиграл на довыборах в Верховную Раду

Народным депутатом Украины на довыборах в 208 округе на Черниговщине избрали Анатолия Гунько от партии "Слуга народа", соперником которого был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Результаты промежуточных выборов установили на основании уточненного протокола окружного избиркома.

Комиссия ждала результатов рассмотрения иска Ляшко, который баллотировался на этом же округе, в апелляционном суде.

"Следовательно, народным депутатом Украины избран Гунько Анатолия Григорьевича, 1976 года, образование высшее, директор ООО" Гильдия права ", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийного, субъект выдвижения – политическая партия" Слуга народа ". за него проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко обвинил власть в краже депутатского мандата и фальсификации выборов после того, как проиграл на довыборах в Раду Анатолию Гунько от "Слуги народа". Ляшко считает, что в его родном 208 округе на Черниговщине не мог победить Гунько, которого "никто знать – не знал".