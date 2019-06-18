Ляшко призвал Украину выйти из Совета Европы, если туда вернется Россия

Народный депутат Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом выйти из Совета Европы, если туда вернется Россия.

Так, на своей странице в Facebook он написал: "Украина должна выйти из Совета Европы!"

Ляшко считает, что причиной возвращения российской делегации в ПАСЕ являются деньги.

"Россия не платит свой вклад в бюджет СЕ (это больше 60 млн евро), а немцы и французы не хотят платить за нее. Поэтому вместо оптимизации расходов и сокращения слишком раздутого чиновничьего аппарата ради денег возвращают россиян в ПАСЕ, несмотря на то, что те не выполнили ни одной резолюции, которые принимала эта организация на осуждение агрессии Кремля против Украины", – заявил нардеп.

Олег Ляшко Дело.ua

Ляшко посоветовал Зеленскому во время переговоров с Макроном объявить о выходе Украины из Совета, если не будет принято решение о его ликвидации, поскольку "большего унижения Совет Европы не переживал за все 70 лет своего существования".

По его словам, у Зеленского был шанс предотвратить российский реванш в Европе и добиться отмены уже фактически принятого решения, но он им не воспользовался. В результате, как считает нардеп, на следующей неделе в Страсбурге будет российский триумф. Виноваты в этом не только европейцы, но и украинская власть.

"Однако как член ПАСЕ я все равно лечу в Страсбург, чтобы хотя бы не дать им сделать свое черное дело под красивой оберткой. Европейские лидеры заслужили правду и они ее обязательно услышат! Я очень твердо, как всегда, сделаю то, что должен был сделать Владимир Зеленский", – пообещал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Ляшко сравнил президента Владимира Зеленского с четвертым главой государства Виктором Януковичем в связи с указом о роспуске парламента.

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