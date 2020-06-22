Ляшко признался, будет ли идти в политику

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что думает о карьере политика.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает "ТСН". В то же время он назвал слухами информацию о том, что может быть представителем партии "Слуга народа" на выборах мэра Киева. Ляшко отметил, что в случае, если такое предложение от партии будет, он обязательно об этом сообщит.

– Ходили слухи, что вы можете быть представителем "Слуги народа" на выборах мэра Киева. Это правда?

– Это слухи.

– То есть вам не предлагали и вы не собирались?

– Как будут предлагать, я думаю это станет известно, я скрывать этого не буду.

– Политических амбиций у вас нет?

– Политические амбиции есть всегда у каждого.

– То есть вы думаете о карьере политика.

– О карьере политика – да.

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