Ляшко признался, будет ли идти в политику
Ляшко признался, будет ли идти в политику
Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что думает о карьере политика.
Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает "ТСН". В то же время он назвал слухами информацию о том, что может быть представителем партии "Слуга народа" на выборах мэра Киева. Ляшко отметил, что в случае, если такое предложение от партии будет, он обязательно об этом сообщит.
– Ходили слухи, что вы можете быть представителем "Слуги народа" на выборах мэра Киева. Это правда?
– Это слухи.
– То есть вам не предлагали и вы не собирались?
– Как будут предлагать, я думаю это станет известно, я скрывать этого не буду.
– Политических амбиций у вас нет?
– Политические амбиции есть всегда у каждого.
– То есть вы думаете о карьере политика.
– О карьере политика – да.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ написали, что кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа", вероятно, станет не представитель фракции. Так, на местные выборы якобы могут выдвинуть главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Ляшко.
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что информация о том, что политсила якобы будет выдвигать на должность мэра Киева Ляшко, является "медийным вбросом".
Сам главный санитарный врач Украины заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост городского головы Киева.