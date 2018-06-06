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Ляшко предложил сажать пожизненно за лекарства-подделки

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что за продажу фальсифицированных лекарств надо сажать в тюрьму пожизненно.

Более того, политик даже внес в парламент соответствующий законопроект. Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Мы обещали крестовый поход против фармацевтической мафии, которая обворовывает украинцев, лишает людей возможности покупать лекарства и продает подделки. Я подписал законопроект о пожизненном заключении за продажу фальсифицированных лекарств. Нельзя у людей вытаскивать последние деньги, еще и продавая подделки", — подчеркнул народный депутат.

Политик также рассказал, как сделать лекарства доступными для украинцев.

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"Мы требуем от власти сделать все, чтобы стабилизировать цены на лекарства и сделать их дешевле. Миллионы украинцев, которые ходят в аптеки, не имеют денег, чтобы купить препараты, ведь они дороже в 5-10 раз, чем в соседних странах. Необходимо ввести референтное ценообразование, отменить НДС на медикаменты, ограничить рентабельность и расширить перечень наименований, предоставляемых по программе "Доступные лекарства", — отметил Ляшко.

Кроме того, политик вместе со своей командой потребовал от правительства отправить в отставку заместителя и. о. министра здравоохранения Александра Линчевского из-за его высказывания о нецелесообразности лечения онкобольных, поскольку "все они умрут".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко потребовал от власти разобраться с выдачей бесплатных лекарств по государственной программе.

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Тема
Лекарства в Украине
Персона
Олег Ляшко
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