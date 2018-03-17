Ляшко потребовал поднять минимальные зарплаты и пенсии в Украине

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал правительство поднять минимальную зарплату и пенсию на следующей неделе.

С заявлением он выступил во время заседания Верховной Рады.

"Власть рассказывает об отсутствии средств для повышения доходов граждан. В то же время в парламенте рассматриваются решения о повышении зарплаты прокурорам, судьям и так называемым "антикоррупционерам" до 300 000, вместо того, чтобы дать 30 000 учителю, врачу или другим бюджетникам", - отметил Ляшко.

"Сначала прокуроры и судьи получают космические зарплаты, а потом получают космические пенсии, пока колхозники, работавшие за трудодни, получают 1500 гривен. Я обращаюсь к правительству и премьер-министру с требованием выполнить свое обещание поднять минимальную зарплату. Правительство должно внести на следующей неделе представление на изменения в государственный бюджет по увеличению заработной платы", - добавил политик.

Лидер РПЛ рассказал, какой должна быть минимальная зарплата и пенсия в нынешних условиях.

"Я надеюсь, президент и премьер-министр заметили результаты опроса, в котором 80 процентов работающих людей недовольны уровнем своей зарплаты. Ранее был опрос, благодаря которому страна увидела, что 55 процентов молодежи хотят эмигрировать из Украины, потому что не видят возможностей реализовать себя и получают низкую зарплату. Для сравнения, в Польше минимальная заработная плата составляет 500 евро, пока в Украине - 120 евро. По нашей оценке, минималка должна составлять не менее 5500 гривен в месяц, а пенсия не ниже 3000 гривен", - подчеркнул Ляшко.

"Надеюсь президент и правительство меня услышат, а если не услышат меня, то услышат миллионы украинский, которые требуют повышения зарплат, пенсий, улучшения социальной защиты, доступных лекарств и медицины", - отметил он.

Политик напомнил о еще одно требование его команды - отставка нынешней и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Наша команда требует от правительства внести представление на назначение нового министра здравоохранения и начать нести ответственность за так называемую медицинскую реформу. Целью реформы должно быть качество и доступность услуг. К сожалению, миллионы украинцев из малообеспеченных семей лишены возможностей получить надлежащую медицинскую помощь", - подытожил депутат.