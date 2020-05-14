Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал фото беременной супруги Роситы.

Снимок своей 50-летней жены политик опубликовал в Facebook.

"Мы в ожидании счастья", – подписал публикацию в соцсети Ляшко. Спустя несколько часов после публикации пост набрал почти 800 лайков и десятки комментариев.

Отметим, что на снимке жена Ляшко сидит в футболке, обнимая своего домашнего питомца.

Росита Ляшко Facebook Олег Ляшко

Напомним, что Олег Ляшко в соцсети сообщил, что в ближайшее время во второй раз станет отцом. Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.

Олег Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Ляшко показательно "замуровал" двери ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

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