Ляшко показал, как украли его голоса на выборах

Борис Бондарь Политика 22:35, 29.10.2020 Обновлено: 22:35, 29.10.2020

Победу "слуги народа" Анатолию Гунько на довыборах в Верховную Раду на 208-м округе в Бахмаче Черниговской области "нарисовали" при переносе данных протоколов о результатах голосования.

Об этом сообщил в Facebook конкурент Гунько лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Он также выложил скрин соответствующего протокола.

"Вот одно из доказательств, как воровали мои голоса, чтобы нарисовать "победу" кандидату от власти Гунько. Это протокол на одном из участков. За меня на этом участке было 46, а на сайте ЦИК на этом же участке уже 0", – написал Ляшко.

Политик показал протокол с избирательного участка №740453, где он получил поддержку 46 избирателей. При этом на сайте Центризбиркома эта цифра превратилась в ноль.

Ляшко рассказал, как украли его голоса
Facebook Олега Ляшко
В протоколе у Ляшко 46 голосов
Facebook Олега Ляшко
На сайте ЦИК у Ляшко 0 голосов
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко обвинил власть в краже депутатского мандата и фальсификации выборов после того, как проиграл на довыборах в Раду Анатолию Гунько от "Слуги народа". Ляшко считает, что в его родном 208 округе на Черниговщине не мог победить Гунько, которого "никто знать – не знал".

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