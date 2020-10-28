Ляшко обвинил власть в краже депутатского мандата и фальсификации выборов. Видео

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко обвинил власть в краже депутатского мандата и фальсификации выборов после того, как проиграл на довыборах в Раду Анатолию Гунько от "Слуги народа".

Ляшко считает, что в его родном 208 округе на Черниговщине не мог победить Гунько, которого "никто знать – не знал". Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Центральная избирательная комиссия сообщает о том, что выборы в 208 округе выиграл мой конкурент, кандидат от власти Анатолий Гунько. Но я вряд-ли думаю, что в Украине найдется хоть один человек в сознании, который думает, что на моей родной Черниговщине, в моем родном округе, у Ляшко победил Гунько, которого никто знать – не знал. Победу одержал я!" – заявил Ляшко.

По его словам, команда "Радикальной партии" не смогла побороть подкуп и фальсификации, которые якобы задействовала власть.

"Подкуп и коррупция исказили, осквернили результаты народного волеизъявления в 208 округе. И об этом свидетельствуют факты: пять социологий, которые мы проводили. Различные авторитетные социологические конторы – ни одна из них не давала мне поражение, все они давали победу с большим отрывом", – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что аномальная явка на выборах по 70-80% была именно на тех избирательных участках, где победил кандидат от "Слуги народа".

"Кстати, одновременно же проходили и местные выборы. Так вот в этом округе мы,"Радикальная партия" вдвое больший результат набрали, чем партия власти "Слуга народа". Это еще одно доказательство масштабных фальсификаций на 208 округе", – отметил Ляшко.

Глава "Радикальной партии" поблагодарил всех, кто проголосовал за него и пообещал вернуться в Верховную Раду не в качестве депутата-мажоритарщика, а целой фракцией.

Ляшко заявил о фальсификациях. Олег Ляшко в Facebook

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