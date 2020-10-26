Ляшко не признал предварительные результаты довыборов в Раду

Кандидат в народные депутаты от Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что не признает результаты парламентских выборов в своем 208-м округе на Черниговщине.

Он убежден, что победу на них одержала именно его команда. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Мы выиграли выборы в 208 округе, но проиграли подкупу и коррупции власти", – указал Ляшко.

По его словам, явка избирателей была "аномально высокой", как и "подкуп в пользу его оппонента" со "Слуги народа" Анатолия Гунько.

"В результате кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и в коррупционный способ купил мандат народного депутата. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа", – высказался Ляшко.

Скриншот поста кандидата Facebook Олега Ляшко

Кандидат в нардепы Анатолий Гунько ранее аналогично сообщил именно о своей победе в Черниговской области, где 25 октября, кроме общегосударственных местных выборов, выбирали и депутата Верховной Рады.

"Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление по его избранию. Ожидаемо, что при таких обстоятельствах карьера радикала подходит к логическому завершению. Но остается открытым вопрос относительно главного спонсора и расходов финансовых средств на кампанию после окончательного фиаско", – написал Гунько в Facebook.

Отметим, что по итогам обработки первых 20% протоколов на выборах в Раду лидировал Гунько, после чего Ляшко отреагировал постом о "сомнениях" в собственной победе. В то же время, по данным Центральной избирательной комиссии, по итогам обработки 24,62% участковых протоколов Олег Ляшко лидирует на выборах в 208-м округе с 33,03%, или 3442 голосами. Гунько имеет 32,38%, или 3374 голоса.

Скриншот поста Facebook Анатолия Гунько

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия начала публиковать результаты промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область). По результатам подсчета части протоколов, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко идет почти вровень со "слугой народа" Анатолием Гунько на довыборах в Раду.