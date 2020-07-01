Ляшко оправдался за заявление о возможном походе в президенты

Главный санврач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал шуткой свое заявление о возможной борьбе за кресло президента в будущем.

"Это была шутка, и мы должны это понимать", – сказал Ляшко в эфире hromadske.

"Если мы в 2029 году будем помнить фамилию Ляшко, главный государственный санитарный врач, который может влиять на страну… но я думаю, что нет", – добавил он.

При этом "слухи" о возможности участия в выборах мэра Киева Ляшко не прокомментировал: "Будем комментировать, когда исчезнет слово слухи, когда будет официальная позиция".

На вопрос, встречался уже он с президентом Владимиром Зеленским или головой его Офиса Андреем Ермаком по этому вопросу, Ляшко ответил: "Я поддерживаю доверие президента ко мне как к главному санитарному врачу. Если будет такой разговор, думаю, вы услышите официальную позицию и президента и главного санитарного врача".

Как писал OBOZREVATEL, главный санврач Виктор Ляшко не исключил, что в будущем будет баллотироваться в президенты, во время интервью Алесе Бацман. Он сказал, что может выдвинуть кандидатуру в 2029 году "если не забудете фамилию Ляшко".