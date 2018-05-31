Ляшко материально помог сельской многодетной семье из Киевщины

Народный депутат Украины и лидер Радикальной партии Олег Ляшко оказал материальную помощь многодетной семье из села Добраничевка Киевской области.

"Так, лидер Радикальной партии нашел работу в Украине для Ивана Вишковского из села Добраничевка Киевской области, который планировал выехать на заработки за границу. Два месяца назад парень написал письма многим политикам, но откликнулся только Олег Ляшко. Более того, прочитал это письмо с парламентской трибуны. 22-летний Иван рассказал, что его родители воспитывают 9 детей, из которых 5 - приемные. Чтобы выживать, семья держит большое хозяйство, однако денег катастрофически не хватает. От безысходности парень уехал работать в Польшу. Но узнав о приезде Ляшко - вернулся. Во время встречи народный депутат предложил работу парню за те же деньги на семейной ферме в Киевской области, которую посетил перед визитом в семье Вишковского. С предложением и подарками - сепаратором, доильным аппаратом и маленьким поросенком - пришел в гости к семье. Родители Ивана - Станислав Иванович и Любовь Ивановна, а также братья и сестры - встретили политика очень тепло", - передает пресс-служба РПЛ.

"Вы этого поросенка не режьте - он породистый. Вам его передала владелица фермерского хозяйства Ирина. Пусть оно вырастет, даст приплод. Затем сала мне привезете, угостите. А я сделаю все, чтобы ваши дети не ездили по Польше, а достойно зарабатывали в родной стране. Я вам привез доильный аппарат, а миллионы людей его нет. Это должна быть государственная политика. Не распродажа земли и людей, как трудовых рабов за границей, а создание условий, чтобы в Украине кормили свои семьи и зарабатывали. Людям надо доильный аппарат, холодильная установка, цена на молоко, дотации на коров и запрет пальмового масла. Тогда расцветет деревню. Я верну и ваших детей, и всех Украинских из-за границы домой!", - сказал Ляшко в разговоре с украинской семьей.

Родители Ивана пожаловались политику на то, что не имеют никакой поддержки от государства - ни как фермеры, ни как родители 9-х детей. Даже льготы сняли.

"Эту семью лишили субсидии на газ через помощь на детей. И они платили по 8-9 тысяч в месяц. Из-за этого семье пришлось покупать в этом году буржуйку и топить дровами. Я добиваюсь снижения цены на газ. Реальная его цена - 1,5-2 тысячи гривен за тысячу кубов. Зато в "Нафтогазе" себе премии выписывают на 45 миллионов долларов, пока Иван едет в Польшу за 7000 гривен работать. То есть, они за счет этой многодетной семьи себе карманы набивают", - возмутился Ляшко.

Кроме того, семья Вишковского рассказала Олегу Ляшко, что не может получить землю. Политик пообещал разобраться.

"Власть хочет продавать землю, так говорит МВФ. Но купят ее те, у кого есть деньги. В наших людей денег нет. Эти транснациональные корпорации и финансовые спекулянты будут продавать ее в 100 раз дороже, а мы будем за буханку хлеба по 10 долларов платить. НЕ следует не продавать, а продукцию, и давать дешевые кредиты, доильные аппараты, компенсации стоимости техники и дотации, когда поросенок вырастили или бычка вскормили. А то ходим за границей побираемся, как бомжи, кредиты просим. А здесь люди хотят зарабатывать, а им не дают. И бери - хоть вешайся, хоть уезжай куда-то. Поэтому я изменю эту ситуацию и для этой семьи, и для миллионов украинских семей", - заверил Ляшко.