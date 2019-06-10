Ляшко качественно обновил свою команду - эксперт

Политический эксперт Тарас Семенюк на своей странице в Фейсбук прокомментировал съезд Радикальной партии Олега Ляшко, на котором были выдвинуты кандидаты в народные депутаты Украины.

Эксперт проанализировал список Радикальной партии Олега Ляшко, которая представила своих кандидатов.

"Ляшко представил свои штыки: состоялось обновление, больше профессионалов. Половины старых, одиозных однопартийцев нет, зато появились представители областных партийных организаций, Ляшко, пожалуй, сделал выводы", - говорит Семенюк.

Кроме того, политолог прошелся по личностям от РПЛ, одними из которых стали полковник ВСУ Иван Савка, а также известный дипломат (вице-президент Европейской народной партии в Совете Европы) и юрист Георгий Логвинский.

"Экономический блок, как раньше, возглавляет Галасюк - второй номер списка. Запомнился батлом с Минэкономики по закону "покупай украинское" и созданием государственно-кредитного агентства. Юридический блок будет представлять Георгий Логвинский, который вышел из Народного фронта", - говорит эксперт.

Семенюк отметил заявление Ляшко относительно оппозиционности в новом парламенте, и чей список анализирует дальше.

"Ляшко заявил, что будет в оппозиции к Зеленскому. Пока других оппозиционных позиций по отношению к новому президенту не слышал. Следим дальше, сегодня еще Гриценко будет иметь свой съезд", - добавил Семенюк.

Также политолог предположил, что скоро украинская эстрада может остаться без артистов.

"Практически вся эстрада идет в политику, аж страшно подумать, кто будет петь на сцене дальше. На самом деле, работа в парламенте - это юридическая рутина, а не шоу. Будем анализировать по порядку списки партий, которые уже себя показали", - заключил эксперт.

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