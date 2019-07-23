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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Мажоритарщики "Голоса": где победила партия Вакарчука

1.8т Читать материал на украинском

Политической партии "Голос" удалось победить в 3-х мажоритарных округах из 199.

Как указано на сайте Центральной избирательной комиссии, кандидаты партии одержали победу в 3-х округах Львовской области. Речь идет о Наталье Пипе, Ярославе Рущишине и Галине Васильченко.

По результатам подсчета 95% голосов ЦИК, Наталья Пипа набрала чуть более 30% на 115 округе (Сиховский и Личаковский районы). Наталье 35 лет, она является руководителем общественной организации "Лучший Сихов".

Наталья Пипа

Наталья Пипа

На 117 округе (Галицкий, Франковский районы и часть Шевченковского района Львова) победу одерживает Ярослав Рущишин. Разница между вторым местом, которое занимает самовыдвиженец Оксана Юринец — чуть больше тысячи голосов. Рущишин известен как генеральный директор компании "Тротолла".

Ярослав Рущишин

Ярослав Рущишин

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Ему 51 год, частный предприниматель. Соучредитель художественного объединения "Дзига". Был председателем Комитета предпринимателей Львовщины. Соучредитель Львовской бизнес школы LVBS, почетный сенатор УКУ.

По 119 округу (Пустомытивской, Личакивский районы и часть Шевченковского) побеждает Галина Васильченко. Это довольно проблемный округ, в партии "Голос" ранее заявили, что народный депутат Украины (БПП) Богдан Дубневич, который также баллотируется по округу, ворует голоса у их кандидата.

Галина Васильченко

Галина Васильченко

При этом по итогам подсчета большинства голосов нардеп признал свое поражение. Галина Васильченко побеждает своего оппонента более чем на тысячу голосов.

Стоит отметить: учитывая общий результат, по списку партия "Голос" получает 20 (21) мандатов народных депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным обработки 93,29% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" — 43,14%. На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 13,05%. Третью позицию, вопреки прогнозам и данным экзит-полов, внезапно заняла ВО "Батьківщина", набрав 8,18% голосов избирателей. Соответствующие результаты опубликованы на сайте Центризбиркома.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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