Мажоритарщики "Голоса": где победила партия Вакарчука

Политической партии "Голос" удалось победить в 3-х мажоритарных округах из 199.

Как указано на сайте Центральной избирательной комиссии, кандидаты партии одержали победу в 3-х округах Львовской области. Речь идет о Наталье Пипе, Ярославе Рущишине и Галине Васильченко.

По результатам подсчета 95% голосов ЦИК, Наталья Пипа набрала чуть более 30% на 115 округе (Сиховский и Личаковский районы). Наталье 35 лет, она является руководителем общественной организации "Лучший Сихов".

Наталья Пипа

На 117 округе (Галицкий, Франковский районы и часть Шевченковского района Львова) победу одерживает Ярослав Рущишин. Разница между вторым местом, которое занимает самовыдвиженец Оксана Юринец — чуть больше тысячи голосов. Рущишин известен как генеральный директор компании "Тротолла".

Ярослав Рущишин

Ему 51 год, частный предприниматель. Соучредитель художественного объединения "Дзига". Был председателем Комитета предпринимателей Львовщины. Соучредитель Львовской бизнес школы LVBS, почетный сенатор УКУ.

По 119 округу (Пустомытивской, Личакивский районы и часть Шевченковского) побеждает Галина Васильченко. Это довольно проблемный округ, в партии "Голос" ранее заявили, что народный депутат Украины (БПП) Богдан Дубневич, который также баллотируется по округу, ворует голоса у их кандидата.

Галина Васильченко

При этом по итогам подсчета большинства голосов нардеп признал свое поражение. Галина Васильченко побеждает своего оппонента более чем на тысячу голосов.

Стоит отметить: учитывая общий результат, по списку партия "Голос" получает 20 (21) мандатов народных депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным обработки 93,29% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" — 43,14%. На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 13,05%. Третью позицию, вопреки прогнозам и данным экзит-полов, внезапно заняла ВО "Батьківщина", набрав 8,18% голосов избирателей. Соответствующие результаты опубликованы на сайте Центризбиркома.

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