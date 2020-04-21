Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с сарказмом отреагировал на первую годовщину победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

Пост этой дате он посвятил на своей странице в Facebook, прикрепив к нему два видеоролика. На одном из них нетрезвый мужчина поет песню Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца", а на втором еще один пьяный человек в ОЗК рассказывает, что не боится коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Один год из жизни избирателя. Главное – выжить, потом вырулим", – написал Луценко под стебным постом в адрес Зеленского и его сторонников.

Луценко и Зеленский

В комментариях украинцы также устроили бурную дискуссию об итогах первого года правления нынешнего президента Украины.

"У меня уже вискаря порой не хватает за этим всем наблюдать!!!", "Феерично", "Цель – ничто, движение – все", "Тонко", "21 апреля 2019: "Конец эпохи бедности", 17 апреля 2020: "Наша задача выжить", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты "Радио Свобода" "задали" Зеленскому ряд вопросов, которые он озвучил на дебатах с пятым президентом Петром Порошенком 19 апреля 2019 года, но на которые сам не дал ответа за первый год своего президентства.