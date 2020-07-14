Луценко вспомнил жесткий разговор с Зеленским по делу МН17

Марина Лисничук Политика 15:10, 14.07.2020 Обновлено: 15:51, 14.07.2020

Экс-генеральний прокурор Юрий Луценко признался в разговоре на "сильно повышенных тонах" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он был единственной и связанным с несогласием тогдашнего чиновника выдать России ключевого подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемах. Об этом он рассказал в интервью "Буквам".

"Тогда я услышал слова: "Значит, тебе недолго осталось". И я сказал: "Сколько не осталось, все мое", – рассказал он.

Луценко отметил, что это был принципиальный вопрос по делу номер один для Украины, поскольку расследование в нидерландском суде катастрофы малайзийского Boeing на Донбассе – "это дело не сепаратистов, а Путина".

"Поэтому выдача Цемаха... Я прекрасно понимаю чувства родственников наших пленных, но она подняла стратегические интересы украинского государства в этой войне", – подчеркнул он.

Ранее в интервью OBOZREVATEL бывший руководитель реформированной генпрокуратуры Юрий Луценко больше рассказал о расследовании сбивания малайзийского самолета рейса MH17 и других резонансные уголовные дела в Украине.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Раде собрались рассматривать законопроект о русском языке в школах: посыпалась критика

"В голове было сплошное месиво". Эксклюзивные подробности убийства боксерами парня под Киевом

"Слуга народа" ввела дополнительный сбор для авиапассажиров

Названо имя десантника, павшего на Донбассе от обстрелов наемников РФ. Фото

Минздраву порекомендовали добавить еще одну обязательную прививку для детей