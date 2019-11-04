Главная Новости
4 ноября • обновлено в 18:50
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Луценко уходит из Верховной Рады: стало известно, кто займет ее место

404 Читать материал на украинском

Место народной депутатки Ирины Луценко ("Европейская солидарность"), которая решила покинуть Верховную Раду, может занять Наталья Бойко.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, 24-й номер "ЕС" Бойко идет первой в списке партии среди тех, кто не прошел в Раду.

30-летняя Наталья Бойко – экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности.

Новости
НАБУ взялось за Луценко: в чем обвиняет
Наталья Бойко

Наталья Бойко

facebook.com/minenergoua

Ирина Луценко

Ирина Луценко

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко накануне прокомментировала решение покинуть Раду, связав его с состоянием здоровья. Она заявила, что не может работать в полную силу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Ирина Луценко Наталья Бойко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel