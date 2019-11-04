Луценко уходит из Верховной Рады: стало известно, кто займет ее место

Место народной депутатки Ирины Луценко ("Европейская солидарность"), которая решила покинуть Верховную Раду, может занять Наталья Бойко.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, 24-й номер "ЕС" Бойко идет первой в списке партии среди тех, кто не прошел в Раду.

30-летняя Наталья Бойко – экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности.

Наталья Бойко facebook.com/minenergoua

Ирина Луценко Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко накануне прокомментировала решение покинуть Раду, связав его с состоянием здоровья. Она заявила, что не может работать в полную силу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!