Луценко признался, о чем говорил с Джулиани в США

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о своей встрече с адвокатом главы США Рудольфом Джулиани в Нью-Йорке и назвал темы, которые были затронуты во время разговора.

Встреча проходила в офисе Джулиани, рассказал Луценко "Украинской правде". Он добавил, что никаких заговоров между ними не было.

"Он (Джулиани – ред.) сказал, что в Соединенных Штатах скоро выберут нового генерального прокурора и после этого надо будет встретиться с ним, чтобы глаза в глаза рассказать детали, которые я могу рассказывать только в рамках встречи с генпрокурором, и решить вопрос о совместном следствие", – сообщил Луценко.

"После Джулиани спросил: "А почему, как вы думаете, посольство США не хочет вам помогать?" Мы обменялись мнениями о роли Мари Йованович, которая, с моей точки зрения, в Украине, заняла деструктивную позицию", – добавил экс-генпрокурор.

Также Луценко обсудил с Джулиани срыв предоставления средств в размере 3 млн долларов технической помощи ГПУ для разработки тестов. Он подчеркнул, что в разговоре не принимал участие президент США Дональд Трамп.

"В конце разговора господин Джулиани спросил, не хочу ли я иметь телефонный разговор с Трампом. Я сказал, что нет. Он был очень удивлен. Я сказал: "Смотрите, будет официальный визит – я с удовольствием встречусь. По телефону я не очень хорошо говорю по-английски и не очень хорошо понимаю скорое американское произношение. Поэтому, я считаю, понтов мне не надо. А деле это сейчас ничем не поможет", – заявил Луценко.

Также они обсудили возвращение Украине 7 млрд долларов, выведенные из страны группировкой беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Я спрашивал Джулиани, как процедурно сдвинуть дело. То, что интересует меня, я надеюсь, и Украину – 7 млрд. Он спрашивал меня, что интересовало его, но опять же, не конкретные, там, уголовные производства – я бы никогда этого не рассказал. Он спрашивал общеизвестную информацию", – отметил Луценко.

Он также добавил, что после Джулиани перешел к обсуждению дела Burisma.

Луценко признался, о чем говорил с Джулиани в США

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Луценко заявил, что готов рассказать перед Конгрессом США о своих встречах с Джулиани.

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