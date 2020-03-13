Луценко признался, что хотел стать премьер-министром, но его "начали сбивать"

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассматривал вариант стать премьер-министром страны.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

"Я никогда не собирался идти в президенты, хотя вариант премьер-министра я считал нормальным", – отметил Луценко.

Юрий Луценко

При этом экс-генпрокурор подчеркнул, что его "начали сбивать" еще с конца 2016 года.

"Сергей Лещенко заявил, что я кандидат от Порошенко в президенты Украины. И тогда дискредитация, травля и ложь стали на порядок больше", – добавил он.

Луценко также признался, что перед парламентскими выборами хотел "консолидировать союзников и дать ноту оптимизма работе власти".

"Но это решение не было поддержано "Народным фронтом", да и БПП не очень горели такой перспективой", – заключил он.

Напомним, Луценко занимал должность генпрокурора с мая 2016 года по август 2019 года.

До этого был главой фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде.

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