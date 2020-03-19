Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подписание мира с Россией, который напоминает капитуляцию, может привести к захвату новых территорий.

Своим мнением об угрозах такого решения он поделился в интервью "Фактам". Он ответил, можно ли простить тех, кто в 2014 году кричал "Путин, введи войска!"

"Человеческая история свидетельствует, что путь к эффективному прощению лежит через покаяние и наказание. Ненаказанное зло регенерирует само себя. Считаю, что метод Аденауэра – самый правильный. Когда Сталин предложил первому канцлеру Германии объединение страны, но без права примкнуть к цивилизованному миру, тот ответил: "Лучше пол-Германии, но полностью, чем всю Германию, но наполовину". Так же думаю и я", – высказался политик.

Луценко предупредил об опасности капитуляции на Донбассе Цензор.НЕТ

"Простой вопрос. Хорошо, мы идем по пути господина Ермака с Сивохо, подписываем мир, который больше похож на капитуляцию, и наши войска уходят в казармы. А после местных выборов банды со значками новоизбранных депутатов горловских и енакиевских советов пойдут грабить следующие территории", – предупредил он.

В случае, если войска не идут в казармы, Луценко выхода не видит. "Любой диалог возможен только после разоружения. Все остальные варианты – это капитуляция, которая притянет следующую волну агрессии. В Одессу, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев и так далее", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины.

Он презентовал Национальную платформу примирения и единства и нарвался на гнев ветерана АТО, что закончилось дракой.

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