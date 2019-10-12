Давил на партнеров Джулиани? Всплыла роль Луценко в увольнении экс-посла США в Украине

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко мог оказать свое влияние для отстранения экс-посла США в Украине Мари Йованович с должности.
Так, по данным американских прокуроров, он склонял партнеров Рудольфа Джулиани (адвоката президента Дональда Трампа) Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на увольнении чиновницы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированный источник из США.
В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".
Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник или чиновники якобы призывали Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.
Мари Йованович и Юрий Луценко
Коллаж
Напомним, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.
Она заявила, что ее якобы убрали с должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент.
Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что женщину сняли с должности из-за того, что она призвала украинских чиновников расследовать дело в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Ранее Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).
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