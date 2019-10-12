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12 октября • обновлено в 18:33
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Давил на партнеров Джулиани? Всплыла роль Луценко в увольнении экс-посла США в Украине

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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко мог оказать свое влияние для отстранения экс-посла США в Украине Мари Йованович с должности.

Так, по данным американских прокуроров, он склонял партнеров Рудольфа Джулиани (адвоката президента Дональда Трампа) Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на увольнении чиновницы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированный источник из США.

В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".

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Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник или чиновники якобы призывали Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.

Мари Йованович и Юрий Луценко

Мари Йованович и Юрий Луценко

Коллаж

Напомним, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Юрий Луценко Мари Йованович Рудольф Джулиани
Место
США
Теги
политика скандалы посольство США в Украине
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