Давил на партнеров Джулиани? Всплыла роль Луценко в увольнении экс-посла США в Украине

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко мог оказать свое влияние для отстранения экс-посла США в Украине Мари Йованович с должности.

Так, по данным американских прокуроров, он склонял партнеров Рудольфа Джулиани (адвоката президента Дональда Трампа) Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на увольнении чиновницы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированный источник из США.

В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".

Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник или чиновники якобы призывали Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.

Мари Йованович и Юрий Луценко Коллаж

Напомним, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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