Луценко назвал себя эффективным генпрокурором и заявил о готовности уйти

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что считает свою работу эффективной и в отставку уйдет только так, как того требует законодательство.

Своей позицией поделился глава ГПУ в интервью "LIGA.net". По словам Луценко, он – эффективный генпрокурор.

"Мы имеем приговоры по 2876 коррупционерам, подследственным ГПУ категории "Б" от председателя сельсовета до заместителя губернатора. Подчеркиваю: 2876. И вернули государству денег и активов на сумму 125 млрд грн. Это $4 млрд вернули мы и 240 тыс. га земли, в свое время украденных у военных и гражданских", – поделился он.

Юрий Луценко LIGA.net

При этом, Луценко сказал, что в свое время уйдет с должности, но сделает это без ультиматумов.

"Хочу, чтобы передача этих достижений состоялась в законный, спокойный образ, потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства", – подчеркнул он.

Свою отставку с революцией генпрокурор сравнивать не стал.

"Скорее, с контрреволюцией. Потому что с отставкой генпрокурора важные производства часто "теряются". Первые полгода в этом кабинете я их искал", – поделился он.

"Любая должность временная, я за нее не прогибал и не буду прогибать позвоночник, ни у кого ничего просить не собираюсь. Закон не предусматривает возможности президенту снять генпрокурора единолично. Если кому-то хочется немедленно, то для этого есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте, которое влечет за собой отставку", – резюмировал Луценко.

Юрий Луценко LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко раскрыл детали встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщив, что одной из основных тем стала работа ГПУ.

По мнению олигарха Игоря Коломойского, генпрокурор останется на должности, как минимум, до выборов в новую Верховную Раду.

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