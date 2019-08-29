Луценко написал заявление об отставке: что дальше

Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об отставке.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на странице в Facebook, отметив, что документ был подписан в прямом эфире.

Юрий Луценко Facebook Луценко

"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - зачитал Луценко текст.

Отметим, что генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Луценко. 11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления (№10380) о даче согласия парламента на увольнение президентом Луценко. Документ определен как неотложный.

Зеленский заявлял, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявлял, что подаст в отставку с должности, когда будет избран новый парламент.

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