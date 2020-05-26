"Лукавый и токсический смысл": 7 послов осудили попытки втянуть Украину в политпроцессы США

Семеро послов США в Украине подписали обращение, в котором заявили, что возмущены попытками втянуть Украину в внутренние политические процессы Америки.

Обращение опубликовала пресс-служба Атлантического совета. Послы отметили, что успех Украины, как демократической страны, соответствует интересам США, которые базируются на укреплении стабильности и безопасности в Европе.

При этом они отметили, что возмущены попытками втянуть Украину во внутренние политические процессы Америки в контексте выборов 2020 года.

"Эти намерения имеют лукавый и токсический смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, зато имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран", – говорится в обращении.

Посольство США в Украине

Послы также заявили, что осуждают такие действия и призвали официальных лиц обоих государств предотвратить возможные шаги в этом направлении.

"Строго осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальных лиц в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и отдалят наши страны друг от друга", – отмечают послы США в Украине.

Заявление подписали послы Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Гербст, Уильям Тейлор, Джон Теффт и Мари Йованович.

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