Лукашенко заявил об участии России в войне на Донбассе: у Путина попытались оправдаться

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков попытался оправдать Кремль после того, как лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ участвует в войне на оккупированном Донбассе.

Песков сказал, будто бы Россия "никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта", написало издание Mk.ru.

"Здесь можно только не согласиться с оценкой", – прокомментировал он слова Лукашенко.

Президенты Беларуси и России Лукашенко и Путин, украинский флаг

Также Песков заявил, что неважно, кто считает РФ участником конфликта на Донбассе, сообщило издание РБК.

"Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока", – оправдался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко сказал, что завершить войну на Донбассе возможно путем более тесных переговоров Украины и России.

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