Главная Новости
9 октября • обновлено в 05:27
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Лукашенко заявил об участии России в войне на Донбассе: у Путина попытались оправдаться

11.1т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков попытался оправдать Кремль после того, как лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ участвует в войне на оккупированном Донбассе.

Песков сказал, будто бы Россия "никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта", написало издание Mk.ru.

"Здесь можно только не согласиться с оценкой", – прокомментировал он слова Лукашенко.

Президенты Беларуси и России Лукашенко и Путин, украинский флаг

Президенты Беларуси и России Лукашенко и Путин, украинский флаг

Также Песков заявил, что неважно, кто считает РФ участником конфликта на Донбассе, сообщило издание РБК.

Новости
"В Зеленского бросают камни!" Лукашенко публично разнес Запад из-за Донбасса

"Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока", – оправдался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко сказал, что завершить войну на Донбассе возможно путем более тесных переговоров Украины и России.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Украина
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
73
15
Смешно
3
Интересно
5
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Это не орравдание, селюки. А констатация фактов. Высер мимо)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Антошин Денис
Антошин Денис
Обоз лжет. Лукашенко сказал, что "на Донбассе с 2014 продолжается конфликт между Россией и Украиной". Об участии России в войне Лукашенко не говорил. Конфликт заключается в поддержке со стороны России народа Донбаса, чем очень возмущен Киев
Показать комментарий полностью
Ответить
6
4
2 из 5 ответов | показать все
Наумович Сергей
Наумович Сергей
Антошин Денис, А если народ Дагестана захочет в Америку, а Америка будет подводить технику под ваши границы, и создаст ДНРку в республике. Как ты потом будешь говорить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Карпов Стас
Карпов Стас
Борисс Робот, да, как народ Запорожья или Волыни
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel