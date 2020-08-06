Я никогда не скажу на Россию "агрессор", мы потеряем роль братьев, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не назовет Россию агрессором.

Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Запись видео появилась в YouTube 6 августа.

"Понимаете ли вы, что по отношению к Украине Россия является захватчиком и агрессором?" – спросил Гордон.

Лукашенко несколько секунд подумал, а потом ответил: "Ситуация плохая. Наверно, вы имеете право так высказываться. Я никогда так не говорю и не скажу – захватчик или агрессор".

"Если я так скажу, то мы потеряем свою роль друзей, братьев. Вы для нас – россияне и украинцы – родные", – сказал президент. Он добавил, что эти три народа больше "никому и нигде не нужны".

"Мы не должны были к этому прийти, к этой драке. А если пришли – мы давно должны были решить этот вопрос", – заявил Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что у главы России Владимира Путина "есть хорошая черта" – не отступать от обещанного.