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Лукашенко заявил, что ему специально "подкинули" коронавирус

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Лукашенко считает, что коронавирус ему 'подбросили'

Лукашенко считает, что коронавирус ему "подбросили".

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ему специально подбросили коронавирус.

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Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону. По словам главы государства, ситуацию расследуют спецслужбы страны.

"Мы склоняемся к тому, что все-таки мне его (коронавирус) подкинули. Паники не было, я не знал, что заразился. Чувствовал, что что-то не то", – сказал он.

Также Лукашенко сказал, что знает имена двух человек, которые привезли инфекцию в Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он заразился коронавирусом, но уже вылечился. По его словам, 97% жителей страны переносят болезнь бессимптомно.

БеларусьКоронавирусИнтервью Лукашенко ГордонуДмитрий ГордонАлександр Лукашенко
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