Лукашенко заподозрил НАТО в создании военной группировки для захвата Беларуси

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в НАТО создают военную группировку для захвата белорусских земель.

По его словам, западные страны "давно хотят создать санитарный пояс между ЕС и Россией", пишет БЕЛТА. Он назвал это целями, которые Западу "после распада Союза, в середине 90-х не удалось реализовать".

"Кто-кто, а мы с президентом России (Владимиром Путиным, – ред.) это очень хорошо понимаем", – уточнил он на заседании совета коллективной безопасности стран "Ташкентского договора".

По мнению Лукашенко, события в Беларуси западные страны используют для "давления на Российскую Федерацию".

"Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине – думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 6 ноября Совет Европейского Союза утвердил дополнительный санкционный список за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они затронули и Лукашенко. После этого аналогичный шаг предприняла Канада. 20 ноября санкции против Беларуси ввела Украина.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что режим Лукашенко больше не получит ни одного евро от Европейского Союза.