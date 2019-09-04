Лукашенко забаррикадировал границу с Украиной: кого не пропустят

Границу с Беларусью закрыли не для всех украинцев, а лишь для незаконопослушных граждан и преступных элементов.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский, передает ТАСС. Он добавил, что пункты пропуска на белорусско-украинской границе функционируют в повседневном режиме.

"Пункты пропуска функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов", – сказал Бычковский.

По его словам обстановка на границе является контролируемой.

"Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков", – подчеркнул Бычковский.

"Южному направлению (границе с Украиной) уделяется серьезное внимание в плане обеспечения национальной безопасности", – подытожил представитель ведомства.

Лукашенко закрыл границу udf.by

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

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