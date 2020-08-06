Лукашенко набросился на Украину из-за аннексии РФ Крыма

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он "воевал бы за Крым", а Украина не смогла защитить свою территорию.

Об аннексии политик высказался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Запись видео появилась в YouTube 6 августа.

Журналист спросил у собеседника, мог ли он представить, что Россия украдет Крым. Лукашенко ответил: "Мог! Я мог это представить, потому что у вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли".

Глава Беларуси заявил, что в ситуации с Крымом "не все так было по-великому, как вы сейчас представляете". "Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории", – считает он. Политик добавил, что у него не отобрали бы и клочок земли.

Как заявил Лукашенко, он воевал бы за Крым и там полегли бы тысячи людей, хотя "стрелять – это последнее дело". "Крым – жемчужина, а вы не воевали!" – сказал он.

"Крым могли сдать только руководство страны. По большому счету. Все остальное – детали", – добавил президент.

На комментарий о том, что полуостров якобы не было чем оборонять, он ответил: "Как нечем? Что, пистолетов, автоматов не было? Что, артиллерии в Крыму не было?"

"Если бы вы заняли жесткую позицию – никакой бы стрельбы не было... Но они высадились и пошли к перешейку через Симферополь. Под ваши аплодисменты. Они окружили несколько ваших баз – а вы даже не повылазили из этих баз. Вы как сидели там спали, так и спали. Разве так защищают свою землю?" – спросил Лукашенко. Он уверен, что Россия Крым не отдаст.

Кроме того, он рассказал о своем диалоге с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" – спросил Лукашенко. "Кажется", – ответил Шойгу.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что у главы России Владимира Путина "есть хорошая черта" – не отступать от обещанного.