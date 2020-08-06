Лукашенко убежден на 100%, что Путин не будет президентом до 2036 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил 100-процентную уверенность в том, что его российский коллега Владимир Путин не будет руководить страной до 2036 года.

В интервью Дмитрию Гордону он сказал, что Путин не будет держаться за власть "посиневшими руками".

"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года! Я вам 100 процентов гарантирую!" – отметил президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что на главе государства лежит вся ответственность, а нынешняя обстановка в России вряд ли будет лучше.

"Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко похвалил Владимира Путина за его "хорошую черту" – не отступать от обещанного.

Напомним, что в результате референдума, проведенного в России по изменениям в Конституцию, Путин получил право снова участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 и 2030-х годах. Соответственно, если победит, то в 84 года будет при власти – в 2036-ом.