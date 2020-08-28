Лукашенко так просто власть не отдаст, он другой жизни не знает, – Кравчук

Леонид Кравчук и Александр Лукашенко. Коллаж
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Александр Лукашенко, который пребывал на посту президента Беларуси пять сроков подряд, просто так власть не отдаст.
По мнению Кравчука, нужно готовиться к серьезному давлению на Лукашенко. Такое мнение экс-президент выразил в эфире ток-шоу "Право на власть".
Он отметил, что хорошо знает президента Беларуси с 1991 года.
"Хочу вас разочаровать: Лукашенко власти при цветах на улицах и просьбах не отдаст. Он уже об этом заявил. И когда он обратился к Путину за помощью, и тот сказал, что он поможет... А мы знаем, какой это может быть помощь. Поэтому, я думаю, нужно готовиться к серьезному давлению на президента Лукашенко. А то, что кто-то хочет мирно все сделать, я приветствую. Только 26 лет власти означает, что каждая клетка Лукашенко – это власть, каждый волосок на голове – это власть, каждое слово – это власть. Он другой жизни не знает. И власть он просто так не отдаст – будьте к этому готовы", – считает Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леонид Кравчук оценил закрытую встречу в ВРУ по выборам на Донбассе
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!