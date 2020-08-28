Лукашенко так просто власть не отдаст, он другой жизни не знает, – Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Александр Лукашенко, который пребывал на посту президента Беларуси пять сроков подряд, просто так власть не отдаст.

По мнению Кравчука, нужно готовиться к серьезному давлению на Лукашенко. Такое мнение экс-президент выразил в эфире ток-шоу "Право на власть".

Он отметил, что хорошо знает президента Беларуси с 1991 года.

"Хочу вас разочаровать: Лукашенко власти при цветах на улицах и просьбах не отдаст. Он уже об этом заявил. И когда он обратился к Путину за помощью, и тот сказал, что он поможет... А мы знаем, какой это может быть помощь. Поэтому, я думаю, нужно готовиться к серьезному давлению на президента Лукашенко. А то, что кто-то хочет мирно все сделать, я приветствую. Только 26 лет власти означает, что каждая клетка Лукашенко – это власть, каждый волосок на голове – это власть, каждое слово – это власть. Он другой жизни не знает. И власть он просто так не отдаст – будьте к этому готовы", – считает Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леонид Кравчук оценил закрытую встречу в ВРУ по выборам на Донбассе

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