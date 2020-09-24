Лукашенко стал токсичным для Путина, он его сдаст, – Климкин

Самопровозгашонный президент Беларуси Александр Лукашенко стал токсичным для российского лидера Владимира Путина, и скорее всего, он сам его сдаст.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, цивилизованный мир-таки дожмет Лукашенко и он уйдет с должности, которую незаконно занимает.

"После всех этих событий, зверской жестокости, смешного фарса, который назвали инаугурацией, Лукашенко стал токсичным активом для самого Путина. Он будет торговать им с Западом и в перспективе просто сдаст. Так что Лукашенко уйдет, это сто процентов", – заверил он.

Что будет с Александром Лукашенко дальше и чего ждать от Владимира Путина, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. До церемонии "инаугурации" его поздравили лидеры Турции, Венесуэлы, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. "Победу" Лукашенко признали непризнанные Абхазия и Южная Осетия.