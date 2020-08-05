Лукашенко согласен выдать вагнеровцев, воевавших на Донбассе, – Гордон

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что даст "зеленый свет" на выдачу Украине боевиков российской частной военной компании "Вагнер", воевавших на Донбассе, которые были задержаны в его стране.

Об этом "Радио Свобода" заявил журналист Дмитрий Гордон, который взял у белорусского президента интервью. По его словам, такое обещание Лукашенко дал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Он сказал, что Зеленский попросил его передать Украине тех, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. Он сказал, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине", – сказал Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим белорусским коллегой попросил выдать задержанных вагнеровцев, которые принимали участие в войне на Донбассе.

Напомним, что Александр Лукашенко дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о вагнеровцах, своей конкурентке Тихановской и предстоящих выборах главы государства.