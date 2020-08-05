Лукашенко согласен выдать вагнеровцев, воевавших на Донбассе, – Гордон
Президент готов дать "зеленый свет" на выдачу боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе
Лукашенко согласен выдать Украине вагнеровцев.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что даст "зеленый свет" на выдачу Украине боевиков российской частной военной компании "Вагнер", воевавших на Донбассе, которые были задержаны в .
Об этом "Радио Свобода" заявил журналист Дмитрий Гордон, который взял у белорусского президента интервью. По его словам, такое обещание Лукашенко дал президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Он сказал, что Зеленский попросил его передать Украине тех, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. Он сказал, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине", – сказал Гордон.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим белорусским коллегой попросил выдать задержанных вагнеровцев, которые принимали участие в войне на Донбассе.
Напомним, что Александр Лукашенко дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о вагнеровцах, своей конкурентке Тихановской и предстоящих выборах главы государства.