Лукашенко рассказал, как Янукович травил басни о колонии и "амурных делах"

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время официальных встреч часто рассказывал "басни" о своей жизни.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Как сказал он, Янукович "очень открытый человек".

"Наверное, это не очень хорошо для президента... Он наивно открытый человек. Он мог рассказывать то, что вообще нельзя было повторять самому себе во сне.

Мы у него встречались, в Украине, в Крыму, или еще где-то… Я, [экс-президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев, [президент России Владимир] Путин – там все сидим. И он начинает, начиная с мест заключения и заканчивая разными, там, амурными делами... Притом все – в открытую", – вспомнил Лукашенко.

Янукович также рассказывал о знакомстве с советскими генералами и о том, что ему в колонию приносили обеды из кафе.

"Однажды он позвал какого-то специалиста-картежника, который чудеса мог творить. Говорит: "Ребята, у меня есть друзья, мы с ним играли, я выигрывал". Ну, я в картах не очень-то соображаю. А он позвал его – и прямо на ужине, где все президенты, он нам часа два вместе с ним мастер-класс преподносил по игре в карты", – сообщил беларусский президент.

Как писал OBOZREVATEL, дачу президента-беглеца Виктора Януковича в курортном Урзуфе Донецкой области превратили в военную базу полка "Азов".