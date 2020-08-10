Лукашенко "пропал" после выборов в Беларуси: где находится президент

Карина Бондаренко Политика 06:35, 10.08.2020 Обновлено: 06:43, 10.08.2020

После объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов в Беларуси, которые спровоцировали массовые протесты, действующий глава страны Лукашенко так и не выступил с официальным заявлением.

О его местонахождении ничего неизвестно, последний раз на публике Лукашенко появлялся около полудня 9 августа, когда пришел голосовать на избирательный участок, сообщает издание "Подъем" в Telegram.

Журналисты пытались обратиться за комментарием к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт, однако ее телефон оказался выключенным. Последний раз она появлялась онлайн в мессенджерах также около полудня.

Ранее в СМИ сообщали, что один из самолетов, который связывают с семьей Лукашенко, в день выборов якобы отправился в Турцию. Речь идет о лайнере Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ. Самолет, предварительно, приземлился в город Бодрум.

Где находится Александр Лукашенко
"Подъем" в Telegram

Как писал OBOZREVATEL ранее, миру показали душераздирающие фото пострадавших на "Майдане" в Беларуси.

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