Лукашенко при поддержке Путина может стать вторым Асадом, – Портников

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко может стать таким же нелегитимным главой государства, как сирийский диктатор Башар Асад, которого тоже не признали большинство стран.

Об этом в колонке для издания Грани написал журналист Виталий Портников. По его мнению, будущее белорусского диктатора может решить только сила белорусского протеста.

Журналист напомнил, что, когда цивилизованные страны признали легитимной властью в Сирии после выборов оппозицию, тоже могло показаться, что дни Асада сочтены.

"Но будущее власти в Дамаске решали не заявления дипломатов и не стремление сирийского народа избавиться от диктатора, а готовность Путина и тегеранских аятолл диктатора поддержать. В результате нелегитимный Башар до сих пор президент Сирии. А о правительстве оппозиции никто и не вспоминает", – написал Портников.

Он отметил, что как и в случае с Асадом, Лукашенко поддерживает президент России Путин. У него есть свои мотивы: чтобы избежать повторения подобных событий в РФ и "прикарманить" Беларусь, если Лукашенко утратит контроль над ситуацией.

Но, по мнению журналиста, в отличии от белорусской оппозиции, которая не является даже хозяином улиц, сирийская контролировала целые регионы страны.

Поэтому Лукашенко вряд ли добровольно откажется от власти только потому, что его считают нелегитимным.

"Он точно знает, что почетной отставки уже не будет. В лучшем случае будет бегство в Россию, где он станет вечным заложником Владимира Путина, а то еще одним "легитимным президентом", вприкуску к Януковичу. И это не та судьба, которой он для себя хочет", – подчеркнул Портников.

Поэтому дальнейшую судьбу белорусского диктатора сможет решить только сила народных протестов. Если она будет нарастать, то со временем в стране появится законноизбранный президент. Если же люди устанут от того, что их не слышат, тогда Лукашенко так и останется нелегитимным главой государства на неопределенный срок, ведь следующие президентские выборы он вряд ли захочет проводить.

"Я не сомневаюсь, что у Лукашенко еще достаточно идей, которые могут помочь ему остаться у власти. И никто, кроме народа, не сможет остановить этого перепуганного фокусника", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на первых в истории страны президентских выборах, набирая 88,07% голосов избирателей. Результаты выборов в Сирии не признали США и ЕС, которые заявили о нелегитимности голосования. Российские наблюдатели нарушений в ходе выборов не обнаружили.