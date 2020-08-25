Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины

Карина Бондаренко Политика 06:29, 25.08.2020

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости.

Текст поздравления 24 августа опубликовала пресс-служба главы государства. При этом на сайте Офиса украинского президента о нем не упоминается.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", – говорится в поздравлении Лукашенко.

Он также заявил о заинтересованности Минска во взаимном сотрудничестве "на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне".

Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а украинцам – мира, стабильности и благополучия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, представители 13 стран поздравили Украину с Днем Независимости и призвали мир не забывать о военной агрессии России, а также потребовали от Кремля вернуть Киеву захваченные территории.

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