Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина для прекращения конфликта на Донбассе должна провести выборы на оккупированных территориях.

Как заявил он в интервью российскому телеканалу "Мир", президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению нужно идти на непопулярные шаги.

"Провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 километров. Надо определиться с приоритетами", – отметил Лукашенко.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

По его словам, осуществить это будет непросто, потому что элиты и руководство Украины слишком разобщены.

"Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась", – подчеркнул президент Беларуси.

Он добавил, что нужно воспользоваться шансом, пока Россия "вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог".

"Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса", – сказал Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, у Зеленского рассчитывают провести выборы на оккупированной территории Донбасса уже в 2020 году. Таким образом планируется, что очередные местные выборы пройдут одновременно по всей территории Украины этой осенью.

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