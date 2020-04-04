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4 апреля • обновлено в 16:50
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Лукашенко посоветовал Зеленскому дать России сохранить лицо на Донбассе

14.9т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина для прекращения конфликта на Донбассе должна провести выборы на оккупированных территориях.

Как заявил он в интервью российскому телеканалу "Мир", президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению нужно идти на непопулярные шаги.

"Провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 километров. Надо определиться с приоритетами", – отметил Лукашенко.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

По его словам, осуществить это будет непросто, потому что элиты и руководство Украины слишком разобщены.

"Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась", – подчеркнул президент Беларуси.

Он добавил, что нужно воспользоваться шансом, пока Россия "вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог".

"Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса", – сказал Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, у Зеленского рассчитывают провести выборы на оккупированной территории Донбасса уже в 2020 году. Таким образом планируется, что очередные местные выборы пройдут одновременно по всей территории Украины этой осенью.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Александр Лукашенко
Место
Украина
Теги
Донбасс выборы в Украине
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сначала у себя проведите нормальные выборы, диктаторы из средневековья, а потом других учите! Здесь еще не хватает мнения ким чен ина про наши выборы)) Спляжа, бабуины, вместе со своим братом по разуму пупкиным!
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2
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Инкогнито Назар, вы на майдане всему миру показали пример "демократии", когда толпа в несколько тысяч упоротых в Киеве снесла власть с оружием в руках. Это не демократия, это охлократия. Вам ли других учить
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0
1
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сначала на Кубани сделаем выборы, вот тогда и на Донбассе!
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5
1
Мир Миру
Мир Миру
К концу 1933 года из Западной области РСФСР в Днепропетровскую было отправлено 109 эшелонов с переселенцами и их товаром, из Центрально-черноземной области России в Харьковскую область — 80 эшелонов, из Ивановской в Донецкую — 44 эшелона, одновременно из Белорусской ССР в Одесскую область направили 61 эшелон из Горьковской области — 35 эшелонов с людьми.
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3
1
Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Чужорідні гени бунтують
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2
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