Лукашенко внесли в "Миротворец": ему припомнили "вагнеровцев" и планы возглавить союзную страну

Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, внесли в базу украинского волонтерского проекта "Миротворец".

Об этом следует из данных портала. В "Миротворце" назвали политика "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".

Авторы, в частности, указали на скандал из передачей России пойманных в Беларуси "вагнеровцев", хотя часть наемников принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов.

"В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", – сказано в статье.

В "Миротворце" также напомнили об интервью экс-премьера Польши Дональда Туска, в котором он рассказал о заявлении Лукашенко о плане стать главой союза двух стран – Украины и Беларуси.

Из-за этого волонтеры "инкриминировали" политику покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Страница Лукашенко на "Миротворце". Скриншот

Скриншот

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