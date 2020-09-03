Лукашенко внесли в "Миротворец": ему припомнили "вагнеровцев" и планы возглавить союзную страну

Александр Лукашенко попал в "Миротворец". Газета.Ру
Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, внесли в базу украинского волонтерского проекта "Миротворец".
Об этом следует из данных портала. В "Миротворце" назвали политика "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".
Авторы, в частности, указали на скандал из передачей России пойманных в Беларуси "вагнеровцев", хотя часть наемников принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов.
"В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", – сказано в статье.
В "Миротворце" также напомнили об интервью экс-премьера Польши Дональда Туска, в котором он рассказал о заявлении Лукашенко о плане стать главой союза двух стран – Украины и Беларуси.
Из-за этого волонтеры "инкриминировали" политику покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Страница Лукашенко на "Миротворце". Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лукашенко обвинил Украину в провоцировании протестов в его стране.
Ранее он уже заявлял, что за массовыми акциями после выборов якобы стояли люди из Чехии, РФ, Польши и "майданутые" из Украины.
Также Лукашенко посмеялся над Украиной, заявив, что она никогда не станет полноценным членом европейского сообщества.
А в ходе выступления на митинге в Минске он пытался запугать белорусов тем, что они якобы "будут стоять на коленях, как в Украине".
В ответ в Офисе президента Украины Лукашенко обвинили в манипулятивных высказываниях относительно вмешательства в дела соседнего государства.
Отметим, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах.
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