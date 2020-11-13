Лукашенко грубо высказался о Зеленском: чья бы корова мычала

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко резко высказался об украинском лидере Владимире Зеленском из-за решения последнего не использовать обращение "президент" в отношении Лукашенко.

Белорусский политик, легитимность которого на посту президента не признается в Европе и других странах мира, раскритиковал Зеленского во время интервью местным и зарубежным СМИ в пятницу, 13 ноября. Фрагмент разговора был опубликован на Facebook-странице "Пул первого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Интервью Лукашенко БЕЛТА

Один из журналистов попросил прокомментировать заявление президента Украины, когда тот фактически отказался признавать статус Лукашенко как главы Беларуси. Украинский президент сказал, что официально обращаться к Лукашенко будут лишь по имени, не указывая должность.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По моему, все к тому идет", – ответил на вопрос белорусский государственный деятель.

Он заявил, что глава Украины потерял свой рейтинг. По словам Лукашенко, "надо умудриться", чтобы так "обвалить доверие к себе со стороны народа".

Напомним, оппозиция Беларуси дала Лукашенко прозвище "Саша-три процента", тем самым намекая на его "реальный" рейтинг среди граждан.

Политик продолжил свой ответ так: "Грубо скажу. Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала".

Кроме того, он пригрозил Украине, что может закрыть границу Беларуси для товаров с ее территории.

Лукашенко с журналистами БЕЛТА

Он дал интервью 13 ноября БЕЛТА

Политик во время интервью БЕЛТА

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко во время интервью также заявил, что не допустит транзита власти.