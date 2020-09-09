Лукашенко – о войне на Донбассе: я убеждал Зеленского, что Путин не оттяпает восток

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, рассказал, как убеждал главу украинского государства Владимира Зеленского в невраждебности лидера России Владимира Путина.

Путин, в свою очередь, якобы просил Лукашенко поддержать президента Украины на старте его политической карьеры. Об этих нюансах скандальный политик, легитимность переизбрания которого на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели, рассказал в интервью российским пропагандистам.

"Даже Зеленский начинает меня поучать. Которого я всячески поддерживал. И это одобрял Путин. Говорил: "Ты его поддержи там, там, молодой, неопытный, договоримся. Ты поговори с ним. Ну, так, по-отечески". Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним", – возмутился Лукашенко.

"Я поехал на Форум регионов туда, поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет никакой цели Киев захватить, оттяпать всю восточную Украину. У Путина хватает России! Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали. Я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился. Бах – заявление! Почему? Американцы написали", – обиделся он на осуждение в Украине насилия над участниками акций протеста в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал отказаться от уличного насилия на протестах в Беларуси. Он добавил, что государство-сосед Украины в своих действиях должно максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.