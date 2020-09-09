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Лукашенко – о войне на Донбассе: я убеждал Зеленского, что Путин не оттяпает восток

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
1,9 т.
Александр Лукашенко рассказал, как Путин просил за Зеленского

Александр Лукашенко рассказал, как Путин просил за Зеленского.

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, рассказал, как убеждал главу украинского государства Владимира Зеленского в невраждебности лидера России Владимира Путина.

Путин, в свою очередь, якобы просил Лукашенко поддержать президента Украины на старте его политической карьеры. Об этих нюансах скандальный политик, легитимность переизбрания которого на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели, рассказал в интервью российским пропагандистам.

"Даже Зеленский начинает меня поучать. Которого я всячески поддерживал. И это одобрял Путин. Говорил: "Ты его поддержи там, там, молодой, неопытный, договоримся. Ты поговори с ним. Ну, так, по-отечески". Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним", – возмутился Лукашенко.

"Я поехал на Форум регионов туда, поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет никакой цели Киев захватить, оттяпать всю восточную Украину. У Путина хватает России! Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали. Я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился. Бах – заявление! Почему? Американцы написали", – обиделся он на осуждение в Украине насилия над участниками акций протеста в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал отказаться от уличного насилия на протестах в Беларуси. Он добавил, что государство-сосед Украины в своих действиях должно максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

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БеларусьРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеПротесты в БеларусиВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
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