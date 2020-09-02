Лукашенко хотел создать союз Украины и Беларуси, возглавив две страны, – Туск

Экс-президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что весной 2014 года белорусский глава Александр Лукашенко предлагал ЕС создать союз Украины и Беларуси.

Лукашенко якобы высказывал желание стать президентом обеих стран. Об этом Туск рассказал в интервью изданию Onet, отметив, что не говорил об этом раньше.

По его словам, такие инициативы поступали тогда, когда Минск "занимался чем-то вроде посредничества" между ЕС, Россией и Украиной в "самые жаркие дни" для Киева.

"Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств", – рассказал Туск.

Он заявил, что Лукашенко тогда намекал, что это якобы единственный способ остановить агрессию России. Туск сообщил, что Лукашенко тогда "боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь".

Как писал OBOZREVATEL, на фоне протестов в Беларуси Лукашенко неоднократно вспоминает об Украине, запугивая своих граждан. Недавно он заявил, что в случае смены власти в стране "будет резня", утверждая, что Беларусь окажется в более худшем положении, чем Украина.