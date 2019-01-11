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Лукашенко готовят "Новичок"? Пионтковский раскрыл замысел Путина по Беларуси

3.1тЧитать материал на украинском

Россия сильно прижала Беларусь, почти вынуждая президента Александра Лукашенко пойти на капитуляцию.

Перед Лукашенко стоит сложный выбор: или продолжать бороться, или сдаться Кремлю, рассказал российский политолог Андрей Пионтковский, передает "Эспрессо".

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"Выбор стоит перед Лукашенко – или смириться, получить приличную пенсию до конца жизни где-нибудь на сочинской вилле. Или продолжить то, чем он занимается на протяжении 25-и лет – борьбой за независимость Беларуси. Да, можно сказать, что он боролся все время за свою власть. Но он эффективным способом оказывал сопротивление", – отметил он.

Эксперт добавил, что идеи объединить две страны начались еще при Борисе Ельцине.

"Лукашенко их обманывал, он приезжал в Москву, подписывал какой-то очередной договор, распивал стакан с водкой, вывозил 10-12 миллиардов субсидий, но не соглашался на должность секретаря Минского обкома. А сейчас его загнали в угол, буквально с ножом у горла", – объяснил Пионтковский.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

A42.ru

При этом политолог подчеркнул, что если Лукашенко не сдастся, то его вполне могут устранить физически.

"Если он откажется пойти на капитуляцию, "Новичок" – это один из первых для него вариантов. Но центральный вопрос будет – насколько белорусское население в целом отбросит эту идею… Но при всей противоречивости фигуры Лукашенко, ему следует отдать должное: он тянул время, сохраняя независимость Беларуси, и за это время национальное сознание в Беларуси возросла", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко нашел выход из зависимости от России.

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Персона
Александр Лукашенко
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Дейман Алон
Дейман Алон
Лукашенку крепко взяли за яйки, так что лучше Сочи, но с яйками, чем "новичок" и статус евнуха.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ага, национальное сознание от картофельного папы. Вопрос кто такой народ Белоруси(руссии) и что объединяет его поколения начиная с основателей и по сей день, что там от бело, а что от руссии, про Русь даже не говорю, Русь бы противникам Киева не помогала. В общем, он и от бабушки ушёл, и от дедушки ушел, от всех увернулся так, что последние мозги растерял, ему бы повеситься, но это ж будет полный анекдот, колобок, и вдруг повесился
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Некацап Жора
Некацап Жора
Ильчук Андрей, Как хорошо шо 300 лет назад по просьбе Петруши первого немцы написали историю московитам. Теперь каждый бурят и угрофин твердо знает шо он русский.)))
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