Лукашенко дал большое интервью Гордону: первые видео и подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о вагнеровцах, своей конкуренте Тихановской и предстоящих выборах главы государства.

Об этом в Facebook сообщила супруга журналиста Алеся Бацман. Она уточнила, что интервью записывали в президентском дворце, где проходили минские переговоры Порошенко, Путина, Меркель и Олланда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Лукашенко дал интервью Гордону Facebook Алеси Бацман

"Интервью, которое длилось 2,5 часа, прерывалось на телефонную беседу президента Беларуси с президентом Украины Владимиром Зеленским", – отметила Бацман.

По ее словам, Лукашенко озвучил очень много вещей впервые, в том числе сенсационных: ответил на вопросы о Путине, Зеленском, Тихановской, вагнеровцах, выборах, Помпео, цензуре, Украине.

Facebook Алеси Бацман

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко в начале июня заявил, что протестных майданов в его стране не будет.