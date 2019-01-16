''Лучший клоун!'' Гончаренко необычным образом выполнил ''пари'' с Зеленским

Народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко выполнил условия спора с шоуменом и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским – появился в костюме клоуна.

Подтверждающее фото он опубликовал на странице в Facebook. "Мужик сказал – мужик сделал", – подписал Гончаренко.

Депутат выбрал для себя образ известного комика Чарли Чаплина и пришел на эфир "Прямого" в шляпе-цилиндре и с усами.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Политик заверил, что готов хоть всю жизнь ходить в необычном наряде, если это положительно повлияет на судьбу Украины.

"Поэтому вы, конечно же, посмейтесь и напишите комментарий: Гончаренко – клоун! Однако, надеюсь, что вас это заставит хоть немного подумать и не поддаваться на глупые провокации", – отметил нардеп.

Пользователи же подметили, что ожидали увидеть совсем не такой образ. "Когда это Чарли Чаплин клоуном стал?" – написали они под фото.

Как писал OBOZREVATEL:

23 декабря нардеп в эфире телеканала "Прямой" пообещал прийти в необычной одежде в том случае, если лидер студии "Квартал 95" решится пойти на президентские выборы в 2019 году.

Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

Гончаренко подтвердил, что готов выполнить условия спора.

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