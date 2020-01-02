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2 января • обновлено в 21:03
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"Лучшее решение для Украины": в Раде отреагировали на заявление США по Донбассу

5.2т
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Украина сможет вернуть неподконтрольный участок границы с Россией на Донбассе с помощью ООН или ОБСЕ.

Об этом сказала в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя заявление временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора о возможности деоккупации Донбасса.

"Я абсолютно довольна, что говорит Уильям Тейлор, потому что понимаю, что он бы зря не говорил. Он работал в Ираке, в горячих точках, он хорошо знает, как решать такие конфликты, и как каждое слово имеет вес. Когда Уильям Тейлор говорит, что, возможно, будет использована площадка ООН или ОБСЕ, то он знает, что такие модели уже прорабатываются", – отметила нардеп.

По ее словам, если озвученный американским дипломатом сценарий будет реализован, "это будет серединное решение, но наилучшее для нас, что может быть".

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"Если это случится в 2020 году, это будет прекрасно. Первое задание – закрыть границу с Россией, восстановить наш контроль. Пусть он будет совместным. Конечно, ни о каких "ДНР-ЛНР" речи не идет. Речь о международных силах, возможно совместное с ОБСЕ патрулирование. Но это должно быть под контролем Украины", – подчеркнула Верещук.

"Уильям Тейлор говорит об этом публично, понимая, что мы и Россия будем об этом читать. Он знает, что делает, заявляя о том, что уже на протяжение двух лет мы этот вопрос могли решить. Он таким образом и Россию вынуждает быть более активной", – добавила депутат.

"Лучшее решение для Украины": в Раде отреагировали на заявление США по Донбассу

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что проблему временной оккупации Россией территорий Донецкой и Луганской областей можно решить в течение одного-двух лет. По словам дипломата, ключевой является проблема возвращения Украине контроля над восточной границей.

Также Тейлор записал мощное обращение к гражданам Украины.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Автор
Павел Заяц
Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Уильям Тейлор Ирина Верещук
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
А вот проблему временной оккупации Донецкой Луганской областей Украиной можно решить за 1 или 2 дня.я думаю столько времени хватит карателям покинуть Доннбасс
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ермаков Николай, А дальше Крымский фронт... красивый грибок... и немножко радиоактивные косточки xoxлов.
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3
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В России при смене власти новому руководителю передают ядерный чемоданчик, на Украине номер телефона президента США.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
США решили проблему Ирака! И в Украине её решат! Не будет у вас проблем! Вообще!
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Южный Гарик
Южный Гарик
Kuksov Micha, у страны, которая, перестанет существовать, и проблем быть не может
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